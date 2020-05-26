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    • 26.05.2020 11:51
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    Acı haber geldi! İş makinesiyle baraj göletine düşmüştü

    ta yapımı süren baraj göletinin inşaatı sırasında iş makinesiyle gölete düşen operatörün cansız bedenine ulaşıldı. İki günlük çalışmanın ardından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Malatya'ya gönderildi.

    Acı haber geldi! İş makinesiyle baraj göletine düşmüştü

    'ta kullandığı iş makinesiyle yapımı devam eden baraj göletine düşen operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

    Muş-Varto kara yolunun 32. kilometresindeki yapımı süren Alparslan-2 Barajı'nın gövdesinde 2 gün önce iş makinesiyle (ekskavatör) çalışma yaparken gölete düşen 45 yaşındaki Ömer Demir'i arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı.

    Van ve Bitlis'ten gelen dalgıç polisler, iş makinesinin düştüğü bölgede yaptıkları çalışmada operatörün cansız bedenini sudan çıkardı.

    Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Demir'in eşi ve çocuklarına olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

    Demir'in cesedi otopsi için Malatya'ya gönderildi.

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