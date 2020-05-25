"BAŞKASINA BENZETTİM"

Katil zanlısı Şükrü Ş'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, aralarında gönül ilişkisi bulunan S.K.'den ayrıldığını, bu nedenle aralarında husumet olduğunu, Ceren Kultaş'ı da olay günü S.K'ye benzettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlının, uzaktan Kultaş'ı tam seçemediğini aktararak, "Olay günü benzin istasyonunun oradan geçerken benzinlikte gördüğüm kişiyi S.K'ye benzettim. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve yanımda bulunan pompalı tüfekle 4-5 el ateş ettim. Ancak öldürdüğüm kişi S.K değil, Ceren Kultaş'mış." dediği belirtildi.