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    • 25.05.2020 22:33
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    • 25.05.2020 22:37
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    'de kontrolden çıkan yük inin üstüne düştü!

    'de köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği , demiryoluna düştü. Hareket halindeki yük inin üzerine düşen TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı.

    Kontrolden çıkan TIR trenin üstüne düştü!

    Mersin'de köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, demiryoluna düştü.

    YÜK TRENİNİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ
    Kaza, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 Karayolu'nda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkan yabancı plakalı TIR, köprü korkuluklarını yıkıp, tren yoluna uçtu.

    Kazada, TIR'ın dorse kısmı yük treninin üzerine düştü. Demir yoluna uçan TIR'ın kupa kısmındaki yabancı uyruklu sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

    DURUMU AĞIR
    Hastaneye kaldırılan TIR sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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