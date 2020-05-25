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    • 26.05.2020 00:06
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    'de operasyonu: 12 gözaltı!

    Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

    Zehir tacirlerine operasyon!

    'de zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.

    Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 126 sentetik hap, 20 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 50 gram esrar, 2,94 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Haberler Yaşam Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı!
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