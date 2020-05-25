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    • 26.05.2020 01:12
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    'de genç kızı taciz ettikten sonra gasbeden zanlılar tutuklandı

    'in Menemen ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızı taciz ettikten sonra gasbeden 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece

    İzmir'deki iğrenç olayla ilgili flaş gelişme

    'in Menemen ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızı taciz ettikten sonra gasbeden 2 kişi tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında 17 yaşındaki S.K'nin cinsel tacize uğradıktan sonra gasbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti.

    Çevrede araştırma yapan ekipler, A.D. ve Y.A'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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