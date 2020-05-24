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    • 24.05.2020 16:01
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    'da dehşete düşüren olay! Milli boksör kız arkadaşını öldürdü

    'da Ramazan Bayramının ilk gününde kan donduran bir olay yaşandı. Milli boksör olduğu öğrenilen isimli şahıs, aynı evde yaşadığı kız arkadaşı 'ı önce bıçakladı ardından darp ederek öldürdü.

    Dehşete düşüren olay! Milli boksör kız arkadaşını öldürdü

    Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu (26), göğsünden bıçaklayıp darp ettiği aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) öldürdü. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu gözaltına alınırken tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.



    Olay, bu sabah saatlerinde, Menteşe'nin Kötekli mahallesinde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ve erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selim Ahmet Kemaloğlu, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kız arkadaşı Şenpınar'ı göğsünden bıçakladıktan sonra darp etti.

    Selim Ahmet K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu, gözaltına alınarak tedavi için ambulansla hastaneye sevk edildi, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemesinin ardından Zeynep Şenpınar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgil soruşturma başlatıldı.

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