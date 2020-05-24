



Olay, bu sabah saatlerinde, Menteşe'nin Kötekli mahallesinde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ve erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selim Ahmet Kemaloğlu, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kız arkadaşı Şenpınar'ı göğsünden bıçakladıktan sonra darp etti.