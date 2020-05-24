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    • 24.05.2020 19:51
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    • 24.05.2020 19:51
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    'de 'nde 4 ev karantinaya alındı

    'nin ilçesine bağlı 'nde bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından filyasyon çalışması başlattı. Vakanın mahalledeki yakınlarına ve komşularına ait 4 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.

    4 eve korona karantinası!

    'nin ilçesinde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 ev karantinaya alındı.

    TEST POZİTİF ÇIKTI FİLYASYON ÇALIŞMASI BAŞLADI
    Alınan bilgiye göre, 'nde yapılan sağlık taraması sonucu bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri, bölgede filyasyon çalışması başlattı.

    Test sonucu pozitif çıkan kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Vakanın mahalledeki yakınlarına ve komşularına ait 4 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.

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