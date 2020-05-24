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    • 25.05.2020 02:07
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    • 25.05.2020 02:07
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    'da ' ya girdi' sı! 1 ölü 4 yaralı

    ’da bir kişinin lerini ahıra götürdüğü esnada hayvanlardan birinin yol üzerindeki ya girmesi sonucu çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

    Erzurum'da 'inek tarlaya girdi' kavgası

    'un Yakutiye ilçesine bağlı Yeşilova mahallesinde meydana geldi. Z.F. lerini ahıra götürdüğü esnada hayvanlardan biri yol üzerindeki ya kaçtı.

    SİLAHLAR ATEŞLENDİ
    F.Ş. ve babası F.Ş., durum üzerine Z.F. ile tartışmaya başladı. Aile bireylerinin de olaya dahil olmasıyla tartışma silahlı ya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada M.T, Ş.T, S.T., İ.F. ve Z.F. silahla vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

    1 KİŞİ ÖLDÜ
    Durumu ağır olan M.T. (28) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
    Kavga da gözaltına alınan F.Ş. ile babası F.Ş.'nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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