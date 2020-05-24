PLAKAYI GİZLEDİ

Motosikletin plakasını ikiye katlayan ve kaçan sürücüsü, karşı istikametten gelen polis ekiplerini görünce bir fabrikanın bahçesine girdi. Önce fabrikanın demir kapısına çarpan sürücü, ardından 06 FNA 48 plakalı park halindeki otomobile çarparak motosikletten düştü.

DEPODA YAKALANDI

Ardından yaya olarak kaçan kişi, kayıplara karıştı. Polislerin yaptığı arama çalışmaları sonucu şüpheli bir fabrikanın deposunda yakalandı.