



KOMŞULAR ARASI KAVGAYI BALKONDAN İZLEYEN ALKOLLÜ ŞAHISTAN POLİSE HAKARET

Öte yandan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Komşular arası yaşanan bıçaklı kavga sonrası bölgede çalışma yapan polis ekiplerini evinin balkonundan izleyen başka bir alkollü şahıs, ekiplere hakaretler yağdırdı. İsminin Kamil A. olduğu öğrenilen alkollü şahıs ekiplere "Onun kafasına sıkacağım. Onu öldüreceğim. Sen de polissen gelir beni alırsın. Sen eğer devletin polisiysen gelir beni alırsın" diye bağırdı.

