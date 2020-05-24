Diyarbakır'da aniden bastıran ve yaklaşık 2 dakika boyunca etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı trafikte az sayıda aracın olduğu gözlendi, kısıtlamadan muaf olan kişiler de zor anlar yaşadı.
Kırsal bölgede ekili arazilerin ise zarar gördüğü öğrenildi.
ADIYAMAN'DA DOLU BAHÇELERE VE EKİNLERE ZARAR VERDİ
Adıyaman'ın Sincik ve Kahta ilçelerinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.