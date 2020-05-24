



Diyarbakır'da aniden bastıran ve yaklaşık 2 dakika boyunca etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı trafikte az sayıda aracın olduğu gözlendi, kısıtlamadan muaf olan kişiler de zor anlar yaşadı.