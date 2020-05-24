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    • 25.05.2020 04:51
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    • 25.05.2020 04:51
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    Dolu yağışı Adıyaman ve 'ı beyaza bürüdü

    Adıyaman ve 'da etkili olan dolu yağışı, kentleri beyaza bürüdü. Kısıtlamadan muaf olan ve seyir halindeyken doluya yakalanan kişiler zor anlar yaşarken, yağış ekili alanlara ve bahçelere zarar verdi.



    Diyarbakır'da aniden bastıran ve yaklaşık 2 dakika boyunca etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı trafikte az sayıda aracın olduğu gözlendi, kısıtlamadan muaf olan kişiler de zor anlar yaşadı.



    Kırsal bölgede ekili arazilerin ise zarar gördüğü öğrenildi.



    ADIYAMAN'DA DOLU BAHÇELERE VE EKİNLERE ZARAR VERDİ
    Adıyaman'ın Sincik ve Kahta ilçelerinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

    Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.



    Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, dolu nedeniyle bağ, bahçe ve ekili alanların büyük zarar gördüğünü söyledi. Turanlı, zararın tespit edilebilmesi amacıyla ziraat odası ekiplerinin köylerde inceleme belirtti.
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