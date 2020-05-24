



Yangın, Şeker Mahallesi 905 No'lu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşları ve çocukları panikle kendilerini sokağa atarken, olay yerine ulaşan itfaiye erlerince yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.