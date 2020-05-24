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    • 24.05.2020 12:18
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    • 24.05.2020 12:23
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    'de 35 günün ardından yeniden vakası görüldü!

    ’de 35 gündür tespit edilmeyen dünyayı etkisi altına alan yeni tip tekrar hortladı. Müdürü “Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.

    35 günün ardından yeni vaka!

    İl Sağlık Müdürü , 35 gün aranın ardından yeni vakasının görüldüğünü bildirdi.

    Gündoğdu yaptığı açıklamada, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması sayesinde salgınla mücadelede başarı elde edildiğini belirtti.

    Yaklaşık 35 gün koronavirüs tespit edilmeyen Bingöl'e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaret ettikleri ailelere virüs bulaştırdığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:
    "Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur."

    Gündoğdu, tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, "Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılması çok önemli." ifadesini kullandı.

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