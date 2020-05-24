Açıkta satılan tatlılarda sinsi tehlike! Dikkat bayramınız zehir olmasın





"KARBONHİDRATLI YİYECEKLERDE AŞIRIYA KAÇMAYIN"

Bayramda kurulacak sofraların bir şölen sofrası olmaması ve mideyi zorlayacak yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirten Ulutin, "Bayram sabahı kurulan sofraya ev bireylerinin tüketebileceği kadar gıdaların konması gerekir. Ayrıca bayram sonrası oluşacak rehavet ve yavaşlamış olan metabolizma nedeniyle şeker hastalığını tetikleyecek insülin direncinin gelişmemesi için aşırı karbonhidrat tüketiminden kaçınılmalı" şeklinde konuştu.

SIVI TÜKETİMİ EN AZ 2,5 LİTRE OLMALI

Havaların ısınmasıyla birlikte sıvı tüketiminin de bu süreçte önemli olduğunu söyleyen Ulutin, "Sağlıklı bir bireyin günde 2,5 litre sıvı tüketmesi uygundur. Ancak sıvı tüketiminde dikkat edilmesi gereken nokta, bu miktarın su ağırlıklı olmasıdır. Gazlı içecekler ani insülin direncine neden olacağından tüketilmesini tavsiye etmiyorum. Bunun yerine tuzsuz ya da az tuzlu ayran ve evde sıkılan meyve suları tüketilebilir" tavsiyelerinde bulundu.