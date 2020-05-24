Turizm merkezlerinde sessiz bayram

MUĞLA

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da boş kaldı.

Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanların boş olduğu görüldü.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğunluğun yaşandığı ve özellikle resmi tatillerde vatandaşların akın ettiği önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Sakin Kent Akyaka gibi merkezlerde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kentte, vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise maske takıp sosyal mesafe kurallarına uydu.