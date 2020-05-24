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    • Ekonomi
    • 24.05.2020 14:42
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    • 24.05.2020 14:43
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    merkezlerinde sessiz bayram

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmanın kısıtlanmasının ardından, merkezleri en sessiz bayramlarını geçiriyor. ve 'da sokaklar ve plajlar boş kalırken; polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürdü.

    Turizm merkezlerinde sessiz bayram

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulan Antalya ve Muğla'da, sahiller ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.

    Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, daha önceki bayramlarda yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları sessizliğe büründü.

    Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Işıklar, Güllük, Eski Lara gibi caddelerde sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan görevlilerin olduğu gözlendi. Kentte, 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmaya başlamasıyla deniz manzaralı parklarda ve yürüyüş yollarında hareketlilik oluştu.

    Kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürdü.

    MUĞLA
    Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da boş kaldı.

    Normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanların boş olduğu görüldü.

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğunluğun yaşandığı ve özellikle resmi tatillerde vatandaşların akın ettiği önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Sakin Kent Akyaka gibi merkezlerde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

    Kentte, vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise maske takıp sosyal mesafe kurallarına uydu.
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