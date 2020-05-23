



Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız. Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla telefonla da olsa bayramlaşacaksınız. Fakiri hatırlayacaksınız. Baba ve annelerinizi arayıp, yanınızdaysalar ellerinin öpüp dualarını alacaksınız. Bu koronavirüs döneminde malesef bu şekilde bayramlaşacağız. Şimdi yeni bir koşuşturma başlayacak. Dünyanın hengâmesine kapılacağız, koşacağız, koşturacağız. Ama ne olursa olsun Yüce Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. "Seni Rab kabul ettik. Sen bizim Rabbimiz'sin" sözüne ve ahdine sadık kalalım. Allah'ı sevin, peygamberi sevin, Kur'an'ı sevin. Tarihinizle gurur duyun. Bir bayrağımız olduğu için sevinin. Çocuklarınıza merhamet edin. Onları peygamberin sevdiği gibi sevin. Açık aramak ve ayak kaydırmak yerine bağışlayıcı ve koruyucu olun.