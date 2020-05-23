



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Burdur, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Adana, Osmaniye, Hatay, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında Kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-70 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.