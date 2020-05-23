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    • 23.05.2020 08:11
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    • 23.05.2020 08:13
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    : 'den ve kar uyarısı | 23 Mayıs

    haberi... Ramazan Bayramı öncesi nu araştıran vatandaşlarımıza beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada, bazı illerimizde , bazı illerimizde ise görüleceği belirtilirken; kuvvetli rüzgar ve don uyarısı da yapıldı. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde ve kar yağışı var? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Burdur, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Adana, Osmaniye, Hatay, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında Kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-70 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.



    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güney batı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Güney Ege'de ve Batı Akdeniz'de Kuzey yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ZİRAİ DON UYARISI: 23-25 Mayıs tarihleri arasında, gece ve sabah saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinde hafif şiddette zirai don riski bulunduğundan zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı



    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    DENİZLİ °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 21°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu



    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, Isparta, Burdur, Hatay, Osmaniye ve Adana çevrelerinin zamanla çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ve Mersin çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ADANA °C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı



    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Sivas çevrelerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

    ANKARA °C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KAYSERİ °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    KONYA °C, 18°C

    Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde çok bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu,sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (2000 m. ve üzeri rakım) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve yarın(Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden (40-60 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, 22°C

    Parçalı bulutlu



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 25°C

    Parçalı bulutlu

    SİİRT °C, 27°C

    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 29°C

    Parçalı bulutlu
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