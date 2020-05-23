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    • 23.05.2020 08:01
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    : 'de orman ı! 3 hektarlık alan zarar gördü

    haberine göre 'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman ında 3 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    Mersin'de orman yangını

    Aydıncık ilçeninin Karatepe mevkiindeki gece saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler sevk edidi.



    a 5 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale edildi. Çevre ilçelerden ekipler de bölgeye takviye olarak gönderildi. Söndürme çalışmalarına çevre yerleşim yerlerindeki vatandaşlar da destek verdi. Bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.



    Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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