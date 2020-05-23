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    • 23.05.2020 09:35
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    • 23.05.2020 09:35
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    : Pendik'te otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 yaralı

    haberine göre Pendik'te otobüsü ile ilçe belediyesine ait sulama tankerinin çarpışması sonucu sürücüler ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    İETT otobüsü ile tanker çarpıştı! Yaralılar var

    Alınan bilgiye göre, 132 Akfırat-Kartal hattında çalışan Ercan Kaymakçı idaresindeki otobüsü, Ankara Caddesi'nde Pendik yönüne seyir halindeyken aynı yönde refüj sulaması yapan Pendik Belediyesine ait sulama tankeriyle çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü Kaymakçı sürücü mahalinde sıkışırken, otobüste bulunan 7 yolcu ile tanker sürücüsü yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan İETT sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

    Yaralılar ambulanslarla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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