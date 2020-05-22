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    • 23.05.2020 06:34
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    • 23.05.2020 06:34
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    Son dakika: İstanbul şantiyesinde çıkan ın büyüklüğü günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

    Son dakika haberi... İstanbul şantiyesinde çıkan ın büyüklüğü günün ağarması ile ortaya çıktı. Finans Merkezinde çıkan yangın alanı havadan görüntülendi.

    İstanbul'da korkutan yangın
    Ümraniye'de İstanbul içinde bulunan çimento yapım merkezinde büyük çaplı çıktı. Gece saat 2.30 sıralarında çıkan yangının boyutu günün ağarması ile ortaya çıktı. Yangın dolayısıyla işçilerin kaldığı 3 katlı konteyner bölümünde çökme meydana geldi. Yangında şantiyede kalan 5 kişi yaralandı.



    Şantiyede kalan işçilerin bayram izni dolayısıyla önceden şantiyeden ayrılması olası bir faciayı önledi. Çimento yapım merkezinin yangından sonraki hali drone ile havadan görüntülendi.
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