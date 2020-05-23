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    • 24.05.2020 02:18
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    • 24.05.2020 02:20
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    'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlal edenlere 313 bin liralık !

    ’da tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere toplanda 313 bin 544 lira para sı kesildi. Denetimlerin 26 Mayıs Salı gününe kadar devam edeceği bildirildi.

    Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı!

    'da tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere toplanda 313 bin 544 lira para sı kesildi.

    Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetleme yapıldı. Yapılan denetimlerde 6 kişiye adli işlem yapılırken 233 kişiye ise idari işlem uygulandı. Gün içerisinde yapılan denetimlerde korona virüs salgınının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkmaya yasağını ihlal eden şahıslara toplamda 313 bin 544 lira para cezası kesildi.

    Denetimlerin 26 Mayıs Salı gününe kadar devam edeceği bildirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Yaşam Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlal edenlere 313 bin liralık ceza!
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