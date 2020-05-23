



GÖZLERDEN KAYBOLDU

Yakıt ikmalinin ardından ultra lüks yat, demir alarak ilçe körfezinde gözlerden kayboldu. 2004 yılında inşaa edilerek denize indirilen 92 metre uzunluğundaki yatın içerisinde misafirler için her türlü konforun düşünüldüğü lüks kabinler bulunuyor. Lavabo ve banyo aparatları altın kaplama olan yatın Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçtiği öğrenildi. Beş yıldır yaz aylarında önce Yunan adaları ardından Kuşadası, Çeşme, Bodrum ve son olarak Marmaris açıklarına demir atan yatın, yakıt ikmalinin ardından tekrar Yunanistan'ın turistik adalarını turladığı kaydedildi.



