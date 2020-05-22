Öte yandan, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 4 kişiye 3 bin 165 TL idari para cezası uygulanırken, aranması olan bir kişi de yakalandı. Ayrıca üzerlerinde kanuna aykırı kesici alet ve kurusıkı tabanca bulunduran 2 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.