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    • 22.05.2020 17:12
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    • 22.05.2020 17:43
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    Otomobil ekspertiz raporu nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü

    'in Şahinbey ilçesinde verilen otomobil ekspertiz raporu nedeniyle çıkan kavgada, iş yeri sahibi hayatını kaybetti. Olayda ekspertiz raporundaki bilgilerin doğru olmadığını öne süren otomobil sahibi, iş yeri sahibi ile tartıştıktan sonra tabancayla vurarak öldürdü. Mustafa Kavgalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Otomobil ekspertiz raporu nedeniyle adam öldürdü!

    Olay, öğle saatlerinde, Mavikent Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanmayan bir kişi satmak istediği otomobilini, alıcıyla birlikte, eksper Mehmet Kavgacı'nın iş yerine getirdi. Kavgacı, yaptığı inceleme sonunda otomobilin arızalarını tespit edip, rapor hazırladı. Ancak otomobil sahibi, raporun hatalı olduğunu söyledi. Kavgacı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan otomobil sahibi, kısa süre sonra beraberindeki 2 kişi ile geri geldi. Yeniden çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancayla Kavgacı'ya ateş etti.

    OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
    Göğsünden vurulan Kavgacı, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan beraberindekiler ile kaçtı.
    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen 2 çocuk babası Mehmet Kavgacı, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
    Olayın ardından satılmak istenilen otomobil ile kaçan 3 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı


    GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
    Olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın otomobille gelmesi, Mehmet Kavgacı'ya ateş etmesi ve kaçması yer alıyor.

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