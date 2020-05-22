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    • Yaşam
    • 22.05.2020 18:02
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    • 22.05.2020 18:02
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    Aydın'da süt tankeri otomobile çarptı; evli çifti ayırdı

    Aydın yolu  Gişeleri yakınlarında, saat 15:00 sıralarında bir meydana geldi.  (61) yönetimindeki 34 SZ 2263 otomobile, 'ın kullandığı 35 ABJ 641 plakalı süt tankeri arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin önünde sürüklenerek hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hacer Ginçay ve eşi  yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cemal Adnan Ginçay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacer Ginçay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Tanker şoförü Ali Çapar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Evli çifti kaza ayırdı!

    Aydın'ın ilçesinde, süt tankerinin arkadan çarptığı otomobildeki (68) yaşamını yitirdi, sürücü eşi (61) ise yaralandı.

    , saat 15.00 sıralarında, Aydın- yolu Efeler Gişeleri yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünden yönüne giden Hacer Ginçay (61) yönetimindeki 34 SZ 2263 otomobile, 'ın kullandığı 35 ABJ 641 plakalı süt tankeri arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin önünde sürüklenerek hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hacer Ginçay ve eşi Cemal Adnan Ginçay yaralandı.

    EVLİ ÇİFT 65 YAŞ ÜSTÜ SEYEHAT İZNİ İLE MUĞLA YÖNÜNE GİDİYORDU

    Yaralı çift, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cemal Adnan Ginçay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Hacer Ginçay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Tanker şoförü Ali Çapar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Ginçay, çiftinin 65 yaş üstü özel seyahat izni ile Muğla yönüne gittikleri öğrenildi.

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