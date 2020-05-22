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    • 22.05.2020 16:33
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    Günlük burç yorumları – 22 Mayıs 2020 Cuma! Bugün ı neler bekliyor?

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 22 Mayıs 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün, (22 Mayıs 2020 Cuma) günü burçları neler bekliyor? Sağlıktan paraya, aşktan cinselliğe 22 Mayıs 2020 günlük burç yorumları...

    KOÇ: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.



    BOĞA: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.
    Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinize karşı güç kanıtlama çabanız tepki alabilir.

    İKİZLER: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.



    YENGEÇ: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor.
    Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.



    ASLAN: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.



    BAŞAK: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz.



    TERAZİ: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazen duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.



    AKREP: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.



    YAY: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.
    Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyorsunuz. Bırakın, biraz da çevreniz sizi düşünsün.



    OĞLAK: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
    Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde, hatalara açıksınız.



    KOVA: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.
    Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.



    BALIK: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
    Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
    Haberler Yaşam Günlük burç yorumları – 22 Mayıs 2020 Cuma! Bugün burçları neler bekliyor?
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