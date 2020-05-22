Evde baklava nasıl yapılır? Baklava şerbeti nasıl olur? Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür?

Ev baklavası hazırlamak isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. 2020 Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala baklavanın nasıl kesildiğinden şerbetinin nasıl döküldüğüne kadar pek çok püf noktaya dikkat ediliyor. Lezzetli ve çıtır olması için en güzel, kolay baklava tarifini sizler için derledik. Bu yıl corona virüsten dolayı akrabaların doluştuğu bir bayram sofrası kurulamayacak olsa da ailenize ve komşularınıza sunabileceğiniz, tadı damaklarda kalacak baklava yapılışını inceleyebilirsiniz. İşte Evde baklava nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı…