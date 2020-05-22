Evde baklava nasıl yapılır? Baklava şerbeti nasıl olur? Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür?

Ev baklavası hazırlamak isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. 2020 Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala baklavanın nasıl kesildiğinden şerbetinin nasıl döküldüğüne kadar pek çok püf noktaya dikkat ediliyor. Lezzetli ve çıtır olması için en güzel, kolay baklava tarifini sizler için derledik. Bu yıl corona virüsten dolayı akrabaların doluştuğu bir bayram sofrası kurulamayacak olsa da ailenize ve komşularınıza sunabileceğiniz, tadı damaklarda kalacak baklava yapılışını inceleyebilirsiniz. İşte Evde baklava nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı…
EV BAKLAVASI TARİFİ
Malzemeler:
hamur için;
2 adet yumurta
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı sirke
yarım çay kaşığı tuz
yarım paket kabartma tozu
aldığı kadar un (yumuşak bir hamur olacak)
hamuru açmak için;
1 su bardağı mısır nişastası
1 su bardağı un
içi için;
ceviz içi
üzeri için;
1 su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
şerbeti için;
3,5 bardak toz şeker
4,5 bardak su
1-2 damla limon suyu
EV BAKLAVASI YAPILIŞI
Öncelikle şerbeti hazırlayalım, Tenceremizin içerisine şeker ve suyu ekleyip hafif koyulaşana kadar kaynatalım ve indirmeye yakında 1-2 damla limon suyu damlatalım. Soğumaya bırakalım.
Yoğurma kabımızın içerisine hamur malzemelerini ekleyip yoğuralım. Yumuşak bir hamur olması için ununu azar azar ekleyelim.
Hamuru yoğurduktan sonra küçük bezeler yapalım benim malzememden 24 adet çıkıyor (orta boy tepsi için)
Hamuru açmak için mısır nişastasını ve unu karıştıralım yapmış olduğumuz bezelerden tepsi büyüklüğünde yufkalar açalım. Ben bezelerin arasına nişasta ve unlu karışımdan serperek 3'er yada 4'er olmak üzere üst üste koyarak açıyorum.
Açtığımız yufkaların arasına ister iki kerede ister tek seferde ceviz serpelim.(ben 12 tane yufkadan sonra ceviz serptim ,tek seferde) yufka açma işlemi bittikten sonra baklava dilimi olarak yada küçük kareler olarak keselim.
Tavada sıvı yağı ve tereyağı kısık ateşte 7-8 dakika ocakta tutalım. İyice ısınan sıvı yağı baklavanın üzerine gezdirelim.
200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kızarana kadar pişirelim.
Pişen baklavamızı 5 dakika dinlendirdikten sonra soğuyan şerbet ile birleştirelim. Afiyet olsun…
BAKLAVA ŞERBETİ SICAK MI SOĞUK MU DÖKÜLÜR?
Şerbete katacağınız çeyrek limon, şerbetin şekerlenmesini önleyecektir. Şerbeti yufkalar soğuduktan sonra dökmelisiniz. Yufkalar sıcakken dökerseniz hamurlaşabilirler. Soğukken dökerseniz baklava tam kıvamında olacaktır.