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    • Yaşam
    • 22.05.2020 13:36
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    • 22.05.2020 13:36
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    'de operasyonu: 3 gözaltı

    'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri bir evde  imalatı yapıldığını belirledi. Yapılan operasyonda 66 litre sahte rakı, 35 litre sahte viski, 15 litre sahte votka, 8 rakı imal kiti şişesi, 150 viski şişesi kapağı, 1 huni ve 15 adet 0,5 litrelik şişe ele geçirildi. Sahte içki imalalatı nedeniyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

    'in Edremit ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesindeki bir evde sahte içki imalatı yapıldığını belirledi. Adrese operasyon yapan jandarma, T.D., S.D. ve S.S.D. adlı şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Ev ile eklentilerinde yapılan aramalarda, 66 litre sahte rakı, 35 litre sahte viski, 15 litre sahte votka, 8 rakı imal kiti şişesi, 150 viski şişesi kapağı, 1 huni ve 15 adet 0,5 litrelik şişe ele geçirildi.

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