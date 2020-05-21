İstanbul Ataşehir'de büyük bir hırsızlık peşinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ile emniyet güçleri arasında kovalamaca yaşandı.

ÇUVAL VE ALET ÇANTASINI BIRAKIP KAÇTILAR

Ekiplerce fark edilince ellerinde bulunan beyaz çuval ve siyah alet çantasını bırakarak kaçmaya başlayan şahıslardan Gülcan G., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

MALZEMELER ŞAŞIRTTI

Şahısların bırakarak kaçmaya başladığı malzemeler kontrol edildiğinde ise 1 adet Kaynak Makinesi, 1 adet Çanta içerisinde Hilti, 2 adet Spiral Makinesi, 2 adet Matkap, 1 adet Metal Merdiven ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH