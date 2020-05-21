Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.05.2020 13:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2020 13:41
    ABONE OL

    ’de şebekesi iş üstünde yakalandı!

    ’de büyük bir peşinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ile emniyet güçleri arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelilerden biri yakalanırken kaçan şahısların bıraktığı eşyalar şaşırttı. Eşyalar arasında kaynak makinası, hilti, matkap ve merdiven bulundu. Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Hırsızlık şebekesi iş üstünde yakalandı

    'de büyük bir peşinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ile emniyet güçleri arasında kovalamaca yaşandı.

    ÇUVAL VE ALET ÇANTASINI BIRAKIP KAÇTILAR
    Ekiplerce fark edilince ellerinde bulunan beyaz çuval ve siyah alet çantasını bırakarak kaçmaya başlayan şahıslardan Gülcan G., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

    MALZEMELER ŞAŞIRTTI
    Şahısların bırakarak kaçmaya başladığı malzemeler kontrol edildiğinde ise 1 adet Kaynak Makinesi, 1 adet Çanta içerisinde Hilti, 2 adet Spiral Makinesi, 2 adet Matkap, 1 adet Metal Merdiven ele geçirildi.

    Konu ile ilgili yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

    Haberler Yaşam İstanbul Ataşehir’de Hırsızlık şebekesi iş üstünde yakalandı!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri