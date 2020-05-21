İntikam cinayetinin perde arkasında 'kan parası' çıktı

Kütahya'daki intikam cinayetinin perde arkasında 'kan parası' olduğu ortaya çıktı. Mustafa Ilgın, 4 yıl önce meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki oğlu Süleyman Ilgın'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan İşgüzar'ı takip etti. Tabanca ile vurarak öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hülya İşgüzar
Cinayete kurban giden İşgüzar'ın gözü yaşlı eşi Hülya İşgüzar, "Bizden para istedi. Eşim 'Benim böyle bir parayı ödemeye gücüm yok' dedi. Bu adam ocağımı söndürdü, oğlu üzerinden vurgun yapmaya kalkıştı. Keşke imkanımız olsaydı da istediği parayı ödeseydik şimdi eşim yaşıyor olacaktı. Bu adama en ağır ceza verilsin. Adalet yerini bulsun" dedi.
Hakan İşgüzar
Hülya İşgüzar
Cinayete kurban giden İşgüzar'ın gözü yaşlı eşi Hülya İşgüzar, "Bizden para istedi. Eşim 'Benim böyle bir parayı ödemeye gücüm yok' dedi. Bu adam ocağımı söndürdü, oğlu üzerinden vurgun yapmaya kalkıştı. Keşke imkanımız olsaydı da istediği parayı ödeseydik şimdi eşim yaşıyor olacaktı. Bu adama en ağır ceza verilsin. Adalet yerini bulsun" dedi.
Hakan İşgüzar