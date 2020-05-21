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    • Yaşam
    • 21.05.2020 Gazete
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    İntikam cinayetinin perde arkasında 'kan parası' çıktı

    4 yıl önce oğlunun ölümüne neden olan ’ı tabancayla öldüren ’ın, 200 bin lira ‘kan parası’ istediği öne sürüldü.

    Kan parası!
    Kütahya'daki intikam cinayetinin perde arkasında 'kan parası' olduğu ortaya çıktı. , 4 yıl önce meydana gelen 19 yaşındaki oğlu Süleyman Ilgın'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü 'ı takip etti. Tabanca ile vurarak öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.


    Hülya İşgüzar

    Cinayete kurban giden İşgüzar'ın gözü yaşlı eşi , "Bizden para istedi. Eşim 'Benim böyle bir parayı ödemeye gücüm yok' dedi. Bu adam ocağımı söndürdü, oğlu üzerinden vurgun yapmaya kalkıştı. Keşke imkanımız olsaydı da istediği parayı ödeseydik şimdi eşim yaşıyor olacaktı. Bu adama en ağır ceza verilsin. Adalet yerini bulsun" dedi.



    Hakan İşgüzar
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