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    • Yaşam
    • 21.05.2020 Gazete
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    ’da polis maske takmadı diye 'ün burnunu kırdı

    'da salgın nedeniyle maske takmak zorunlu hale getirildi. Köln'de yaşayan ise önceki gün iftara yetişmek için tren istasyonuna aceleden maskesiz girdi. Ancak Alman polisinden dayak yedi. Burnu kırılan genç, "Maske çantamdaydı. Takacağımı söyledim. Ama kafamı betona çarptılar, kaburgalarımı tekmelediler, yumruk attılar. Yerdeyken kolumu kelepçelediler"

    Elleriniz kırılsın!
    Almanya'da salgın nedeniyle maske takmak zorunlu hale getirildi. Köln'de yaşayan ise önceki gün iftara yetişmek için tren istasyonuna aceleden maskesiz girdi. Ancak Alman polisinden dayak yedi. Burnu kırılan genç, "Maske çantamdaydı. Takacağımı söyledim. Ama kafamı betona çarptılar, kaburgalarımı tekmelediler, yumruk attılar. Yerdeyken kolumu kelepçelediler. Vuruyorlardı şoktaydım anlamadım kendimi filmde sandım o an. Bağırdım yardım edin dedim. Bunlara rağmen vurmaya devam ettiler. Üzerime çıktılar, ezdiler. Milletin içerisinde rezil ettiler" dedi.
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