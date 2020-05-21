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    • Yaşam
    • 21.05.2020 Gazete
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    15 saat sonra bulunan ‘’nun yazarı 'un ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu

    ’ adlı kitabın yazarı olan İngiliz ve Türk vatandaşı amatör tarihçi 73 yaşındaki , bölgede kayboldu. İlk sorusu Tuzunuz var mı?’ oldu.

    Tuzunuz var mı!
    Antalya'dan Fethiye'ye kadar uzanan 535 kilometrelik 'nin ilk en uzun mesafe yürüyüş yolu olan 'nun 1999 yılında ortaya çıkarılmasında ve işaretlenmesinde önemli rol oynayan ve aynı zamanda bu yol ile ilgili 'Likya Yolu' adlı kitabın yazarı olan, 1997 yılında Türk vatandaşlığına geçip 'Kardelen Karlı' ismini alan amatör tarihçi , beraberinde Andrzej Leszek Wielochowski (73) ve Onur Dumlupınar (40) ile Beycik Bükü'nde kamp yaptı. Likya Yolu'ndan dönüşte kayboldu. 15 saat sonra jandarma tarafından bulundu. Hiç korkmadığını anlatan Clow, "Vücudum dengesini kaybetmişti. O nedenle çok tehlikeliydi. Jandarma ekiplerine ilk olarak 'Tuzunuz var mı?' diye sordum. Komutanın yanında zeytin varmış. Bana zeytin verdiler, çok nazik bir davranıştı" dedi. Kate Clow, Coronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı nedeniyle kendisine 3 bin 150 lira ceza yazıldığını belirtti.



    Patika yolda kaybolmasından sonra kendince bir plan yaptığını söyleyen Kate Clow, "Jandarma ekibi bana bol bol su verdi" diye konuştu.

    Haberler Yaşam 15 saat sonra bulunan ‘Likya Yolu’nun yazarı Kate Clow'un ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu
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