Antalya'dan Fethiye'ye kadar uzanan 535 kilometrelik Türkiye'nin ilk en uzun mesafe yürüyüş yolu olan Likya Yolu'nun 1999 yılında ortaya çıkarılmasında ve işaretlenmesinde önemli rol oynayan ve aynı zamanda bu yol ile ilgili 'Likya Yolu' adlı kitabın yazarı olan, 1997 yılında Türk vatandaşlığına geçip 'Kardelen Karlı' ismini alan amatör tarihçi Kate Clow, beraberinde Andrzej Leszek Wielochowski (73) ve Onur Dumlupınar (40) ile Beycik Bükü'nde kamp yaptı. Likya Yolu'ndan dönüşte kayboldu. 15 saat sonra jandarma tarafından bulundu. Hiç korkmadığını anlatan Clow, "Vücudum dengesini kaybetmişti. O nedenle çok tehlikeliydi. Jandarma ekiplerine ilk olarak 'Tuzunuz var mı?' diye sordum. Komutanın yanında zeytin varmış. Bana zeytin verdiler, çok nazik bir davranıştı" dedi. Kate Clow, Coronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı nedeniyle kendisine 3 bin 150 lira ceza yazıldığını belirtti.
Patika yolda kaybolmasından sonra kendince bir plan yaptığını söyleyen Kate Clow, "Jandarma ekibi bana bol bol su verdi" diye konuştu.
Patika yolda kaybolmasından sonra kendince bir plan yaptığını söyleyen Kate Clow, "Jandarma ekibi bana bol bol su verdi" diye konuştu.