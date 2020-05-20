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    • Yaşam
    • 20.05.2020 Gazete
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    hayatımızda

    'da faaliyetlerini sürdüren Procell isimli teknoloji şirketinin sahibi , ''nin konusunda eşsiz bir ülke olduğunu söyledi.

    Yapay zeka hayatımızda
    Avustralya'da faaliyetlerini sürdüren Procell isimli teknoloji şirketinin sahibi Bülent Kol, ''nin yapay zeka konusunda eşsiz bir ülke olduğunu söyledi.



    Kol, 'da akıllı temizlik ve güvenlik robotu dizayn ve pazarlamasında büyük başarı gösterdiklerini söyledi. Kol, güvenlik robotlarının tablet ve cep telefonuyla uzaktan kumanda edildiğini ve yüzde 100 başarı sağlandığını belirtti.
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