Yapay zeka hayatımızda

Avustralya'da faaliyetlerini sürdüren Procell isimli teknoloji şirketinin sahibi Bülent Kol, 'Türkiye'nin yapay zeka konusunda eşsiz bir ülke olduğunu söyledi.
Kol, Avustralya'da akıllı temizlik ve güvenlik robotu dizayn ve pazarlamasında büyük başarı gösterdiklerini söyledi. Kol, güvenlik robotlarının tablet ve cep telefonuyla uzaktan kumanda edildiğini ve yüzde 100 başarı sağlandığını belirtti.
Kol, Avustralya'da akıllı temizlik ve güvenlik robotu dizayn ve pazarlamasında büyük başarı gösterdiklerini söyledi. Kol, güvenlik robotlarının tablet ve cep telefonuyla uzaktan kumanda edildiğini ve yüzde 100 başarı sağlandığını belirtti.