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    • Yaşam
    • 20.05.2020 Gazete
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    İstanbul 'de oturanlar kronomid istilasından şikayetçi

    'deki hemen bütün mahallelerde 'kronomid' olarak bilinen sivrisineklere benzer sinek istilası, ilçede oturanları bıktırdı. sakinleri, ilaçlamanın yetersiz olduğunu öne sürdü.

    Büyük panik
    Büyükçekmece'deki hemen bütün mahallelerde 'kronomid' olarak bilinen sivrisineklere benzer sinek istilası, ilçede oturanları bıktırdı. sakinleri, ilaçlamanın yetersiz olduğunu öne sürdü.



    Birçok kişi, sineklilerin arasından bile içeri giren, sivrisineklere benzer, birbiri üzerine katlanmış kanatlar yerine gövde boyunca paralel tutulan kanatlar ve çok uzun olmayan emici hortumları bulunan sineklerin istilası nedeniyle balkona çıkamadıklarını söyledi.
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