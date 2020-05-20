



Adana'da Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik yavrunun Akut Lenfoblastik Lösemi'ye yakalandığı belirlendi. Doktorlar, tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu söyledi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin, Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak salgın nedeniyle uçuş olmayınca nakil iptal edildi.