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    • Yaşam
    • 20.05.2020 Gazete
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    İlik tutarsa iyileşecek! 'e yapılacak nakline saatler kaldı

    Lösemiye yakalanan 'e, bugün Giritli gencin iliği nakledilecek. Doktoru, "Haziran ayının ortalarında mutlu haberi vermeyi diliyoruz" dedi.



    Adana'da     Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik yavrunun Akut Lenfoblastik Lösemi'ye yakalandığı belirlendi. Doktorlar, tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu söyledi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin, Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak salgın nedeniyle uçuş olmayınca nakil iptal edildi.




    Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas, karayoluyla İstanbul'a getirildi. 14 gün süreyle karantinada tutulan Andreas'tan alınan ilik, Adana'ya götürüldü.



    UYUM SÜRECİ BAŞLADI
    Kuzey Deniz Şengezer'in doktoru Bülent Antmen, -170 derecenin altında dondurulan kök hücrelerin bugün Kuzey'e verilmeye başlanacağını söyledi. Prof. Dr. Antmen, nakil işleminin öğle saatlerinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.
    Haberler Yaşam İlik tutarsa iyileşecek! Kuzey Deniz Şengezer'e yapılacak kök hücre nakline saatler kaldı
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