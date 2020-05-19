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    • 19.05.2020 10:27
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    • 19.05.2020 10:30
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    İşte kontrollü sosyal hayatın 5 kuralı! Bilim Kurulu üyesi Özlü duyurdu

    Son dakika haberine göre Türkiye'de le ilgili alınan önlemlerin olumlu sonuçlar vermesinin ardından, tedbirler gevşetilmeye başlandı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , normalleşme sürecinin 5 altın kuralını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte kontrollü sosyal hayatın 5 kuralı...

    İşte kontrollü sosyal hayatın 5 kuralı

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kontrollü sosyal hayat ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

    "TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM"
    Bugüne kadar salgının kontrol altında tutulduğunu belirten Tevfik Özlü, "Dişimizi sıkıp, tedbiri elden bırakmayalım ve tümüyle bu atağı sonlandıralım. Kontrollü sosyal yaşamı başarabilirsek, salgını tekrar başlatmadan her şey normale dönmeye başlayacak." dedi.

    KONTROLLÜ SOSYAL YAŞAMIN 5 KURALI
    Kontrollü sosyal hayatın 5 kuralını vatandaşlarla paylaşan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

    1- Zorunlu değilse evden çıkma.

    2- Dışarıya çıktığında kapalı, havasız, kalabalık ortamlardan uzak dur. tenhada, açık havada kal.

    3- Her koşulda diğer insanlarla sosyal mesafeni koru

    4- Toplumda maskeni usulüne uygun şekilde tak.

    5- El hijyenine dikkat et.

    Bu 5 kurala dikkat ederek işimize, gücümüze dönebilir; hayatımızı normale getirebilir ve bunu yaparken de ikinci bir atağa neden olmayız. Hayatımızı virüsten geri almanın şu anda tek yolu bu."

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