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    • 19.05.2020 09:43
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    | kritik uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat | 19 Mayıs 2020

    yapılan son dakika değerlendirmelerine göre Türkiye'nin tamamı güneşli Ege, , ve Bölgeleri yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Peki İstanbul, ve Ankara’da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
    İSTANBUL °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu

    ANKARA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 37°C
    Az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu

    TRABZON °C, 19°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

    ERZURUM °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat | 19 Mayıs 2020
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