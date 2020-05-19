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    • Yaşam
    • 19.05.2020 Gazete
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    'da annesi eden genç kız 'Sen ölemezsin' diyerek gözyaşı döktü

    Annesinin cesedi başında ağlayan genç kızın feryatları yürek dağladı. ’da bir kadın, 4’üncü kattan atlayarak canına kıydı. Kızı, “Annem bütün hayallerimde sen vardın. Sen ölemezsin” diye haykırdı.

    Sen ölemezsin!

    Annesinin cesedi başında ağlayan genç kızın feryatları yürek dağladı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Rehber öğretmen Seval Gürsoy (46), oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

    Annesinin yanına koşan kızı Ekin H. (20) "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım.

    Sen ölemezsin" diye feryat etti. Genç kız yakınları tarafından sakinleştirildi.

    Gürsoy'un iki yıl önce eşinden ayrıldığı, bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı kaydedildi
    Haberler Yaşam Antalya'da annesi intihar eden genç kız 'Sen ölemezsin' diyerek gözyaşı döktü
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