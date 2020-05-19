Annesinin cesedi başında ağlayan genç kızın feryatları yürek dağladı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Rehber öğretmen Seval Gürsoy (46), oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Annesinin yanına koşan kızı Ekin H. (20) "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım.
Sen ölemezsin" diye feryat etti. Genç kız yakınları tarafından sakinleştirildi.
Gürsoy'un iki yıl önce eşinden ayrıldığı, bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı kaydedildi