Günlük burç yorumları – 20 Mayıs 2020 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün, (20 Mayıs Çarşamba) burcunuzu neler bekliyor?
KOÇ: Bugün, arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli yaklaşıyorsunuz.
BOĞA: Özgürlük duygularınız belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.
Güçbirliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar yapacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.
İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. İş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.
ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.
BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktiviteler yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak için uygun bir gündesiniz.
TERAZİ: Birlikte çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacaktır. Seçim şansınızı kullanırken; gelecek için, mantıklı adımlar atmalısınız.
AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacaktır.
YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için, çevrenizde olan insanları hoşnut etmeyi denemelisiniz. Bugün olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.
OĞLAK: Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir.
KOVA: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlarda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.
BALIK: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.