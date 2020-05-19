'İLK DEFA BİR KÖPEK BALIĞI GÖRDÜM'

Sahile ölü olarak vuran köpek balığını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Özlem Karakaşoğlu, "Sahilde gezerken bir şeyler bulmak hep bana denk geliyor. Köpek balığı birkaç metre ilerideydi. Arkadaşlar onu kenara çekti. 2 metre civarında bir köpek balığı. Ara sıra sahile ölmüş yunuslar vurabiliyor. Ama ilk defa bir köpek balığı gördüm" diye konuştu.