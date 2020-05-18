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    • Yaşam
    • 18.05.2020 09:34
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    • 18.05.2020 09:34
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    Koronavirüs nedeniyle açık havada moral konseri vermek istedi! Şikayet yağdı!

    Palandöken ilçesinde bir düğün salonu işletmecisi, koronavirüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara açık havada konser vermek istedi. Bu durumdan şikayetçi olan bazı vatandaşlar polise ihbar etti. Konser için izin alındığı bildirilmesi üzerine giden polis ekipleri, yaklaşık 15 dakika sonra yeniden gelerek şikayetler nedeniyle konserin sona erdirilmesini istedi. Yerel sanatçılardan , "Kim şikayet etti? Şikayet eden elini kaldırsın, lambasını yaksın söndürsün?" diye espri yaptı.

    Şikayet eden lambasını yaksın

    Pandemi sürecinde alınan tedbirler sebebiyle evde kalan vatandaşlara moral için merkez Palandöken ilçesi Mahallesi'ndeki düğün salonu işletmecisi iftardan sonra konser düzenledi. Düğün salonunda görev alan sanatçıların katıldığı konseri evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar, alkışlarla oynayarak katıldı. Türkülerin ardından oyun havalarının başlaması üzerine polis ekipleri salon önüne gelerek işletme yöneticisinden etkinlik için izin alıp almadığını sordu. Konser için izin alındığının bildirilmesi üzerine giden polis ekipleri, yaklaşık 15 dakika sonra bir kez daha gelerek vatandaşların gürültüden şikayetçi olduğunu ve konserin sona erdirilmesini istedi.


    'ŞİKAYET EDEN LAMBASINI YAKSIN'
    Polis ekiplerinin salon önünden ayrılmasından sonra sahne alarak, yöresel türküden uyarlanan korona şarkısını söyleyen yerel sanatçılardan , "Kim şikayet etti? Şikayet eden elini kaldırsın, lambasını yaksın söndürsün?" diye espri yaparak, "Çok yanlış şey, ben karşı binada otursam çayımı demler, oturur sizi dinlerdim" dedi.
    Maskeli ve eldivenli bar ekibinin gösterisinin ardından gece son bulurken işletme sahibi Halim Kumcu'yu arayan vatandaşlar müziğin niye kesildiğini sordu. Kumcu, "Biz uzatmayı düşünüyorduk. Yerel sanatçılar gelecekti. Karşı binadan şikayet olunca polis memurları geldi. Memur arkadaşlar şikayetin karşı binadan olduğunu söyledi" cevabını verdi.
    Konserden çok memnun olduklarını söyleyen vatandaş, "Çok güzel biz memnunuz, kim şikayetçi olmuş bilmiyorum. Apartman grubuna yazacağım, kim rahatsız olmuş. Bu sıkıntılı günlerde güzel bir şey yapıyorsunuz. Ne kadar rahatsız olabilirler, zaten evde oturmaktan sıkıntılıyız" diye konuştu.

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