Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.05.2020 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2020 09:38
    ABONE OL

    ların yolculuğu! Kente görsel şölen sundular

    'da son yağışlarla birlikte suyla kaplanan sazlıklar 'ne göç eden ların mola yeri oldu. Bir süre burada dinlenen flamingolar daha sonra kuluçka dönemini geçirdikleri göle yolculuk etti. Bu süreçte ise kente görsel şölen sundular.



    Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, "Tuz Gölü, dünyanın en büyük flamingo kuluçka merkezidir. Flamingolar göle doğru geç ederken de Aksaray'daki sazlıklarda mola veriyor."dedi.



    Geçen yıl yaklaşık 21 bin flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü, bu yılda baharın gelmesiyle konuklarını ağırlamaya başladı. Flamingolar kuluçka dönemini geçirdikleri göle giderken, göç yolu üzerindeki Aksaray kent merkezindeki Hamidiye ve Hırkatol Sazlıklarında mola veriyor. Ardından tekrar göle yolculuk yapıyor. Bu süreçte ise kente görsel şölen sunuyorlar.



    Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nün dünyanın en büyük kuluçka merkezi olduğu belirtti.



    Göç yolunda da Aksaray'daki sazlıklarda mola verdiklerini ifade eden Darılmaz, "Nisan ayı başından itibaren gelmeye başlayan ve şu günlerde yoğun bir şekilde görülen flamingoların Aksaray ve çevresindeki sazlık alanlarda mola vermesi renkli görüntüler oluşturuyor. Tuz Gölü'nde bu yıl 3-4 farklı noktada flamingo sürüleri var. Yeni doğan yavrularla Tuz Gölü'nde şimdiden renkli görüntüler oluşmaya başladı." diye konuştu.

    Haberler Yaşam Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu! Kente görsel şölen sundular
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri