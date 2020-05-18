ÜÇ GÜNLÜK YENİ DALGA BAŞLIYOR!

Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının bu hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltacağı; ancak Ege Bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.