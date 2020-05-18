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    • 18.05.2020 09:25
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    | Meteorolojiden kritik uyarı! Yeni dalgası geliyor!

    Meteorolojiden yapılan son dakika değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının 18, 19 ve 20 Mayıs'ta mevsim normallerinin , , 'nun batısı ile , ve illerinde 10 ila 13 derece üzerinde; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile 5 ila 9 derece üzerinde; diğer yerlerde ise 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    18 Mayıs Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ÜÇ GÜNLÜK YENİ DALGA BAŞLIYOR!
    Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının bu hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltacağı; ancak Ege Bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının 18, 19 ve 20 Mayıs'ta mevsim normallerinin Ege Bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Çorum, Amasya ve Tokat illerinde 10 ila 13 derece üzerinde; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 ila 9 derece üzerinde; diğer yerlerde ise 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    21 Mayıs Perşembe gününden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren başlayacak serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kademeli olarak azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

    Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.

    İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
    İSTANBUL °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu

    ANKARA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    TRABZON °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    ERZURUM °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık
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