Günlük burç yorumları – 18 Mayıs 2020 Pazartesi

KOÇ: Sorumluluklarınız canınızı sıkıyor.
Fakat kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışmaya yönelmelisiniz. Duygularınız farklı işlerden yana olsa bile, içinde bulunduğunuz durum oldukça önemli.
BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.
İKİZLER: Bulunduğunuz şartların olumlu olması sizi pek fazla etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar ve gelişimler yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın ters algılanması yeterince canınızı sıkıyor.
YENGEÇ: Uzun vadeli işlerden hoşlanıyor ve aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz. İlişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Kariyer ve toplumsal başarınıza güç veriyor.
ASLAN: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.
BAŞAK: Ailenizle ilgili sorunlar gündeme gelecek.
Güneş, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda destek veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun ve güçlü olması istediğiniz şartları size sunacaktır.
TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz bağlantılar için sosyal statünüzü kullanabilirsiniz.
Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yapacaklarınız konusunda kesin bir plan dahilinde çalışmalar üretmelisiniz.
AKREP: Küçük ve kısa yolculukların sizin için sağladığı avantajları inkar edemezsiniz.
Bugün bulunduğunuz ortamın şartlarında istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.
Etkin ve cazibeli yapınızla etkileyicisiniz.
YAY: Uzun süredir yapmayı planladığınız işler için yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz.
İşlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız. Bu dönem, görüşeceğiniz kişilere dikkat etmelisiniz.
OĞLAK: Yaşamınızdaki doğru ve yanlışlarınızı yeniden gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz.
Birlikte olduğunuz kişilerin sizden beklentileri var. İşbirliğine önem vermeniz gereken bir dönem.
KOVA: Çevrenizde gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz.
Sorunların dışında kalmayı başardığınızda sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. İş başarınız arttıkça, işler ayağınıza gelecek.
BALIK: İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Kuşku içinde belirsizlikleri kafanızdan atın. Arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor.
Fakat kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışmaya yönelmelisiniz. Duygularınız farklı işlerden yana olsa bile, içinde bulunduğunuz durum oldukça önemli.
BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.
İKİZLER: Bulunduğunuz şartların olumlu olması sizi pek fazla etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar ve gelişimler yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın ters algılanması yeterince canınızı sıkıyor.
YENGEÇ: Uzun vadeli işlerden hoşlanıyor ve aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz. İlişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Kariyer ve toplumsal başarınıza güç veriyor.
ASLAN: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.
BAŞAK: Ailenizle ilgili sorunlar gündeme gelecek.
Güneş, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda destek veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun ve güçlü olması istediğiniz şartları size sunacaktır.
TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz bağlantılar için sosyal statünüzü kullanabilirsiniz.
Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yapacaklarınız konusunda kesin bir plan dahilinde çalışmalar üretmelisiniz.
AKREP: Küçük ve kısa yolculukların sizin için sağladığı avantajları inkar edemezsiniz.
Bugün bulunduğunuz ortamın şartlarında istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz.
Etkin ve cazibeli yapınızla etkileyicisiniz.
YAY: Uzun süredir yapmayı planladığınız işler için yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz.
İşlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız. Bu dönem, görüşeceğiniz kişilere dikkat etmelisiniz.
OĞLAK: Yaşamınızdaki doğru ve yanlışlarınızı yeniden gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz.
Birlikte olduğunuz kişilerin sizden beklentileri var. İşbirliğine önem vermeniz gereken bir dönem.
KOVA: Çevrenizde gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz.
Sorunların dışında kalmayı başardığınızda sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. İş başarınız arttıkça, işler ayağınıza gelecek.
BALIK: İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Kuşku içinde belirsizlikleri kafanızdan atın. Arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor.