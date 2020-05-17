İşyerleri Ramazan Bayramı'ndan sonra aşamalı olarak ofislere dönme planları yapmaya başladı. Peki kalabalık çalışma ortamı bulunan iş yerlerinin klimaları ne kadar sağlıklı? Klima ile koronavirüs bulaşma riski var mı? Hürriyet'in haberine göre bu sorunun yanıtını enfeksiyon uzmanları verdi.

KONTROL EDİLMELİ

Prof. Dr. Esin Şenol: Dünya Sağlık Örgütü işyeri havalandırmalarının toplum sağlığı açısından tehlikeli olabileceğini sık sık dile getiriyor. Salgının ardından normal hayata dönmeden önce kapalı yerlerde çalışacak kişiler için mutlaka klima sistemlerinin ventilasyon sistemi kontrol edilmeli. Çünkü filtrelerin doğru çalışmaması enfeksiyon riskini artırabilir. Bunun için mühendislik şirketleri danışmanlık veriyor. Normalleşme sürecinde oturma pozisyonlarının ayarlanması dahil işyerlerinin teknik rehberlik alması gerekiyor.