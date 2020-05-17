Günlük burç yorumları – 17 Mayıs 2020 Pazar

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün, (17 Mayıs Pazartesi) burcunuzu neler bekliyor?
Koç:
Aşk konusunda dengelerinizin oturduğu
bir gündesiniz. Süreci istikrarlı götürmek
için çaba göstermelisiniz. Sabır ilişkinizi
olumlu götürecek olabilir.
Boğa:
Son zamanlarda umutlarınızda belirgin
bir yükselme görünebilir. Ani olarak
işlerinize kalkışmadan sabırlı ve dikkatli
olmaya özen göstermelisiniz.
İkizler:
Bugünlerde sosyal yaşantınızı en olumlu
şekilde etkileyecek bir ilişki içerisindesiniz
sadece içsel planda bunun farkına
varmaya ihtiyacınız var.
Yengeç:
Yapmak istediğiniz yatırıma direkt olarak
girmek yerine akılcı davranmalısınız.
Somut edinim getireceğinden emin olmadığınız
noktalarda çekimser kalmalısınız.
Aslan:
Evrensel olarak sınanabilirsiniz. İnsanları
manipüle etmek ya da üstünlük kurmak
için çaba göstermek yerine gücünüzü
kendi sağlık ve değerleriniz için kullanın.
Başak:
Güçlü bir döneme giriyorsunuz ancak
gücünüzü kontrol altında tutun. Bugünlerde
gücünüzü kötüye kullanmak
isteyeceğiniz noktalar olabilir.
Terazi:
İnsanlara karşı samimi oluşunuz güven
kazanmanıza vesile olacak. Güven kazandığınız
ve sevildiğiniz bugünlerde bilgilendirici
halleriniz de taktir toplayacak.
Akrep:
Bu aralar aile bireyleri ve aşk konularında
beklemediğiniz olumlu yanıtları alabilirsiniz.
Ortalıkta iyimserlik ve duruluğun
hakim olduğu bir enerji olabilir.
Yay:
Son zamanlarda bilhassa işinizde iyimserliğiniz
sizi güzel noktalara taşıyabilir.
Kişisel istek ve sorumluluklarınıza da özen
göstermeye dikkat edin.
Oğlak:
Bugünlerde bazı mucizeler hayatınıza girebilir.
Hayatınızla ilgili verdiğiniz bir takım
kararların doğru olduğunu görmek sizi
geleceğe dair heveslendirerek iyi gelebilir.
Kova:
Geçmişle ilgili bir takım konular tekrar
edebilir. Aynı tepkileri vermemek kilidi
açacaktır. Bazı konularda hatalarınızı
kabul etmek size iyi gelecektir.
Balık:
Bugünlerde çevrenize karşı daha nazik
olabilirsiniz. Hatta özür dilemeniz gereken
noktalarda bunu yapmaktan çekinmezseniz
ilişkileriniz düzelecektir.