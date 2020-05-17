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    • 17.05.2020 09:22
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    Günlük burç yorumları – 17 Mayıs 2020 Pazar

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 17 Mayıs 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün, (17 Mayıs Pazartesi) burcunuzu neler bekliyor?

    Koç:

    Aşk konusunda dengelerinizin oturduğu
    bir gündesiniz. Süreci istikrarlı götürmek
    için çaba göstermelisiniz. Sabır ilişkinizi
    olumlu götürecek olabilir.

    Boğa:

    Son zamanlarda umutlarınızda belirgin
    bir yükselme görünebilir. Ani olarak
    işlerinize kalkışmadan sabırlı ve dikkatli
    olmaya özen göstermelisiniz.

    İkizler:

    Bugünlerde sosyal yaşantınızı en olumlu
    şekilde etkileyecek bir ilişki içerisindesiniz
    sadece içsel planda bunun farkına
    varmaya ihtiyacınız var.

    Yengeç:

    Yapmak istediğiniz yatırıma direkt olarak
    girmek yerine akılcı davranmalısınız.
    Somut edinim getireceğinden emin olmadığınız
    noktalarda çekimser kalmalısınız.

    Aslan:

    Evrensel olarak sınanabilirsiniz. İnsanları
    manipüle etmek ya da üstünlük kurmak
    için çaba göstermek yerine gücünüzü
    kendi sağlık ve değerleriniz için kullanın.

    Başak:

    Güçlü bir döneme giriyorsunuz ancak
    gücünüzü kontrol altında tutun. Bugünlerde
    gücünüzü kötüye kullanmak
    isteyeceğiniz noktalar olabilir.

    Terazi:

    İnsanlara karşı samimi oluşunuz güven
    kazanmanıza vesile olacak. Güven kazandığınız
    ve sevildiğiniz bugünlerde bilgilendirici
    halleriniz de taktir toplayacak.

    Akrep:

    Bu aralar aile bireyleri ve aşk konularında
    beklemediğiniz olumlu yanıtları alabilirsiniz.
    Ortalıkta iyimserlik ve duruluğun
    hakim olduğu bir enerji olabilir.

    Yay:

    Son zamanlarda bilhassa işinizde iyimserliğiniz
    sizi güzel noktalara taşıyabilir.
    Kişisel istek ve sorumluluklarınıza da özen
    göstermeye dikkat edin.

    Oğlak:

    Bugünlerde bazı mucizeler hayatınıza girebilir.
    Hayatınızla ilgili verdiğiniz bir takım
    kararların doğru olduğunu görmek sizi
    geleceğe dair heveslendirerek iyi gelebilir.

    Kova:

    Geçmişle ilgili bir takım konular tekrar
    edebilir. Aynı tepkileri vermemek kilidi
    açacaktır. Bazı konularda hatalarınızı
    kabul etmek size iyi gelecektir.

    Balık:

    Bugünlerde çevrenize karşı daha nazik
    olabilirsiniz. Hatta özür dilemeniz gereken
    noktalarda bunu yapmaktan çekinmezseniz
    ilişkileriniz düzelecektir.
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