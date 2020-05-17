Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.05.2020 13:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2020 13:46
    ABONE OL

    'da 3.8 büyüklüğünde ! | Son depremler

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi verilerine göre bugün saat 11.48'te açıklarında aletsel büyüklüğü 3.8 olan deprem meydana geldi. Deprem 'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Kıran, Sarnıçköy, Denizova ve Derinkuyu ile 'in Çamlı mahallelerinde hissedildi.

    Muğla'da korkutan deprem!

    'nde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. İl belirlememelere göre Muğla'nın merkezi ile ilçesinden hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 11.48'te Gökova Körfezi açıklarında aletsel büyüklüğü 3.8 olan deprem meydana geldi. 'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Kıran, Sarnıçköy, Denizova ve Derinkuyu ile Marmaris'in Çamlı mahallelerinde hissedildi.

    6.77 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Haberler Yaşam Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem! | Son depremler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri