Coronavirüs vakaları, ülkemizde gün geçtikçe azalmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. "Çok temkinli olmakla beraber vaka sayısındaki azalma ümit verici. Haziran ayına doğru bu vakaların çok azalacağını, belki ülkemizde artık kalmayacağını söyleyebiliriz. Ancak buradaki en önemli nokta; vatandaşlar kurallara, izolasyona ve evde kalmaya özen göstermeli. Biraz sabredelim ve ümitli olalım. Bu salgın mutlaka bitecek. Dünyada tamamen yok edilemese bile sosyal mesafe korunarak ülkemizde bu sayıyı azaltabiliriz. Şu anda yapmamız gereken şey kurallara uymak" ifadesini kullandı.
GÜNEŞ BİZİ KORUYACAK
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, güneşin virüsün bulaşmasını zorlaştıracağını söyledi. "Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Ancak kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar sıcağa dikkat etsin" dedi.
İSTANBUL'DAKİ TEHLİKE
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplumda çok sayıda gizli vaka olduğunu söyledi. "Her 100 kişiden bir buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor. Bunun 250 bini İstanbul'da. Düzgün takarsanız maske sizi yüzde 30 korur" dedi.
DEMEDİ DEMEYİN
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, Corona tedavisinde D vitamininin önemine değindi. "'D vitamini aldık koronavirüs kesilecek' diye bir şeye kapılmayalım. Türkiye şu anki vakalarla iyi gidiyor. AVM'ler açıldı, bunun etkilerinde neler olacak 10 gün sonra göreceğiz" bilgisini verdi.