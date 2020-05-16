





Coronavirüs vakaları, ülkemizde gün geçtikçe azalmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. "Çok temkinli olmakla beraber vaka sayısındaki azalma ümit verici. Haziran ayına doğru bu vakaların çok azalacağını, belki ülkemizde artık kalmayacağını söyleyebiliriz. Ancak buradaki en önemli nokta; vatandaşlar kurallara, izolasyona ve evde kalmaya özen göstermeli. Biraz sabredelim ve ümitli olalım. Bu salgın mutlaka bitecek. Dünyada tamamen yok edilemese bile sosyal mesafe korunarak ülkemizde bu sayıyı azaltabiliriz. Şu anda yapmamız gereken şey kurallara uymak" ifadesini kullandı.