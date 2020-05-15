Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.05.2020 06:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2020 06:44
    ABONE OL

    artacak mı? 'den açıklaması | 16 Mayıs

    haberi... Son günlerde hava sıcaklıkları artarken ve çöl sıcakları ülkemize giriş yaparken, 'den hava sıcaklıklarına ilişkin bir açıklama daha geldi. Peki Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre hava sıcaklıkları artmaya devam edecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ? İşte son rapora göre yurt genelinde .



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık



    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 40°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 40°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık



    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 25°C

    Az bulutlu ve açık



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    SAMSUN °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    TOKAT °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    TRABZON °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık



    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 24°C

    Az bulutlu ve açık

    KARS °C, 24°C

    Az bulutlu ve açık

    MALATYA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 23°C

    Az bulutlu ve açık



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    MARDİN °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam Hava sıcaklığı artacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması | 16 Mayıs hava durumu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri