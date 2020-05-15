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    • Yaşam
    • 15.05.2020 Gazete
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    'da 12 yaşındaki çocuk altı ayda 100 hırsızlık yaptı! Esnafı bıktırdı...

    'da polis, çok sayıda işyerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Şüphelinin poliste kaydı olan T.T. olduğu anlaşıldı. 12 yaşındaki zanlının, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen ramazan ayında, 20 işyerinden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Son 6 ayda da 100 ayrı hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Bunun üzerine gözaltına alındı.

    Yaş: 12 suç: 100
    Konya'da polis, çok sayıda işyerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Şüphelinin poliste kaydı olan T.T. olduğu anlaşıldı. 12 yaşındaki zanlının, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen ramazan ayında, 20 işyerinden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Son 6 ayda da 100 ayrı hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Bunun üzerine gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


    Ünal Taşdalen

    ÇOK CAN YANDI
    Mağdurlardan etli ekmek salonu işleten ise "İşyerimizin kapısını zorlayıp içeri girmiş. Sadaka kutusundaki ve kasadaki paralarımızı çalmış. Komşu dükkanın kapısını da zorlamış. Bu tür cezaların daha ağır olmasını istiyoruz. Çünkü çok can yandı. tek isteğim buna bir çare bulunsun" diye konuştu.



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