Konya'da polis, çok sayıda işyerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Şüphelinin poliste kaydı olan T.T. olduğu anlaşıldı. 12 yaşındaki zanlının, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen ramazan ayında, 20 işyerinden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Son 6 ayda da 100 ayrı hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Bunun üzerine gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Ünal Taşdalen
ÇOK CAN YANDI
Mağdurlardan etli ekmek salonu işleten Ünal Taşdalen ise "İşyerimizin kapısını zorlayıp içeri girmiş. Sadaka kutusundaki ve kasadaki paralarımızı çalmış. Komşu dükkanın kapısını da zorlamış. Bu tür cezaların daha ağır olmasını istiyoruz. Çünkü çok can yandı. tek isteğim buna bir çare bulunsun" diye konuştu.
Ünal Taşdalen
ÇOK CAN YANDI
Mağdurlardan etli ekmek salonu işleten Ünal Taşdalen ise "İşyerimizin kapısını zorlayıp içeri girmiş. Sadaka kutusundaki ve kasadaki paralarımızı çalmış. Komşu dükkanın kapısını da zorlamış. Bu tür cezaların daha ağır olmasını istiyoruz. Çünkü çok can yandı. tek isteğim buna bir çare bulunsun" diye konuştu.